Tennis

Tennis : Roland-Garros, Wimbledon… L’annonce fracassante de Djokovic !

Publié le 15 février 2022 à 9h35 par T.M.

Ayant déjà manqué l’Open d’Australie étant donné qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic s’es dit également prêt à manquer Roland-Garros et Wimbledon.

Il y a quelques semaines maintenant, Novak Djokovic s’est retrouvé au coeur de la polémique. Le Serbe n’a en effet pas pu défendre son titre à l’Open d’Australie. Non vacciné contre le coronavirus, il s’était vu refuser l’entrée sur le territoire australien au terme de nombreux rebondissements. Un coup dur pour Djokovic, mais cela pourrait ne pas être le dernier. En effet, alors qu’il ne semble toujours pas disposé à se faire vacciner, cela pourrait lui coûter cher et l’empêcher d’autres gros tournois comme Roland-Garros et Wimbledon.

« C'est le prix que je suis prêt à payer »