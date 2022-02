Tennis

Tennis : Vaccin, Covid... Djokovic reçoit un nouvel avertissement !

Publié le 10 février 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 10 février 2022 à 19h42

Directeur du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Zeljko Franulovic s’est prononcé sur une possible venue de Novak Djokovic en avril prochain.

Depuis son expulsion d’Australie en raison d’un statut vaccinal non complet, survenue au terme d’un très long feuilleton, Novak Djokovic n’est pas réapparu sur un court de tennis. Le Serbe pourrait de nouveau être contrarié à l’avenir s’il décide de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19, et cela pourrait notamment être le cas du côté de Monte-Carlo en avril prochain. Alors que Novak Djokovic figure parmi la liste des inscrits pour le tournoi, sa participation reste incertaine comme l’a expliqué son directeur Zeljko Franulovic.

« Il faut qu’il soit en règle »