Tennis

Tennis : Wawrinka rend un bel hommage à Rafael Nadal !

Publié le 17 février 2022 à 10h35 par La rédaction

Pas épargné par les blessures dernièrement, Rafael Nadal a réussi à revenir et à remporter l’Open d’Australien. De quoi impressionner Stan Wawrinka.

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal est un peu entré dans l’histoire du tennis en remportant l’Open d’Australie et par la même occasion son 21ème tournoi du Grand Chelem, un record. Pourtant, ce succès était loin d’être évident quelques semaines auparavant. En effet, l’Espagnol était en grande difficulté avec son physique et sa présence à Melbourne a longtemps été incertaine. Finalement, Nadal était bien là pour l’Open d’Australie et cela s’est donc bien terminé pour lui.

« C’est exceptionnel mais comme toute sa carrière »