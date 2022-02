Tennis

Tennis : Coronavirus, vaccin... Cet énorme coup de gueule sur Novak Djokovic !

Publié le 20 février 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 20 février 2022 à 17h39

Après la polémique à l'Open d'Australie, Novak Djokovic devrait bientôt refaire parler de lui à l'approche du Masters 1000 de Rome, qui se tiendra du 8 au 15 mai prochain. Et pour Adriano Panatta, la présence du Serbe n'est pas nécessaire si elle n'est pas conforme à la loi italienne.

En janvier dernier, Novak Djokovic a beaucoup fait parler de lui. Déterminé à participer à l’Open d’Australie, le Serbe a finalement été contraint de rentrer chez lui parce qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Désormais, Nole est passé à autre chose et se tourne vers les prochains tournois à venir. De ce fait, pour se préparer à Roland-Garros, Novak Djokovic pourrait bien participer au Masters 1000 de Rome qui se tiendra entre le 8 et 15 mai. Mais alors que le gouvernement italien n’a toujours pas fixé les mesures à prendre concernant le coronavirus, Adriano Panatta a affirmé que le tournoi de Rome pouvait bien se passer de Novak Djokovic, comme l’a fait l’Open d’Australie.

«Soit il se fait vacciner, soit il ferait mieux de rester à la maison»