Tennis : Cette sortie improbable de Tsitsipas sur Federer !

Publié le 19 février 2022 à 15h35 par A.D.

Alors que le débat sur le GOAT fait rage, Stefanos Tsitsipas a préféré se prononcer sur le meilleur casseur de raquette de l'histoire de l'ATP. Et le Grec a nommé un certain Roger Federer.

Sacré à l'Open d'Australie, Rafael Nadal est passé devant Roger Federer et Novak Djokovic. En effet, le Majorquin a maintenant 21 titres du Grand Chelem exposés dans son armoire à trophée, contre 20 pour ses deux rivaux. Un argument supplémentaire en faveur de Rafael Nadal pour définir qui est le GOAT (le meilleur joueur de tous les temps). Alors que ce débat continue de faire parler - et de faire couler beaucoup d'encre - Stefanos Tsitsipas a préféré trancher sur une pratique beaucoup plus décalée : le cassage de raquette. Et, selon lui, celui qui est le meilleur à ce jeu là, c'est Roger Federer.

«Aucun autre joueur ne sait casser une raquette comme Roger»