Tennis : Federer, Djokovic... Les vérités du clan Nadal sur la rivalité du Big 3 !

Publié le 13 février 2022 à 22h35 par P.L. mis à jour le 13 février 2022 à 22h52

Rivaux sur le court, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ne sont cependant pas ennemis dans la vie en-dehors du tennis. D'ailleurs, l'actuel directeur de la communication de l'Espagnol avait donné un précieux conseil au Serbe pour améliorer sa relation avec Rafael Nadal.

Depuis plus d’une décennie, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont une grande rivalité sur le circuit ATP. Surnommés le Big 3 , les trois hommes ont laissé très peu de place aux autres joueurs, raflant au passage 61 trophées du Grand Chelem ensemble. Néanmoins, ce n’est pas parce que l’Espagnol, le Serbe et le Suisse sont rivaux sur le court qu’ils doivent se faire la guerre en-dehors, bien au contraire. D’ailleurs, Benito Pérez-Barbadillo, actuel directeur de la communication de Rafael Nadal - qui a eu l’occasion de travailler avec Novak Djokovic - a donné un précieux conseil à Nole concernant sa relation avec Rafa avant de le quitter.

«Le seul conseil que j’ai donné à Djokovic était de s’en tenir à sa rivalité avec Nadal sur le court»