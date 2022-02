Tennis

Tennis : Le bel hommage de Stefanos Tsitsipas à son nouvel entraîneur !

Publié le 19 février 2022 à 9h35 par La rédaction

Entrainé par Thomas Enqvist depuis moins d’un mois, Stefanos Tsitsipas a dévoilé ce qu’allait lui apporter de plus l’entraîneur suédois, ancien numéro 4 mondial.

Après avoir passé toute sa carrière aux côtés de son père, Stefanos Tsitsipas a changé de cap. Le joueur grec est désormais coaché par Thomas Enqvist, l’ancien numéro 4 mondial. A 23 ans, l’actuel numéro 4 au classement ATP change de dimension et va tenter d’atteindre son objectif majeur : remporter un titre du Grand Chelem. Pour le moment, les deux doivent encore se jauger, en témoigne la défaite de Stefanos Tsitsipas à l'Open 13 de Marseille contre Roman Saffiulin, le numéro 163 mondial.

« Il apporte quelque chose de nouveau et de frais à l’équipe »