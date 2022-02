Tennis

Tennis : La confession de Djokovic sur son retour à la compétition !

Publié le 22 février 2022 à 10h35 par Th.B.

Éloigné des courts depuis le début de l’année 2022 puisqu’il refusait de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui lui a coûté sa participation à l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est enflammé pour son grand retour.

En raison de sa réticence à la vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic n’avait, jusqu’à lundi, pas encore lancé sa saison 2022. Après un imbroglio sur sa participation à l’Open d’Australie, le numéro un mondial à l’ATP a finalement été exclu du pays et n’a donc pas pu tenter sa chance pour le remporter une quatrième fois d’affilée après être sorti victorieux des éditions 2021, 2020 et 2019. Lundi après-midi, Djokovic a enfin retrouvé le chemin des courts pour le tournoi de Dubaï où il a pris le meilleur sur Lorenzo Musetti (6-3,6-3). Un rendez-vous que le Serbe appréhendait, mais pour lequel Djokovic a été agréablement surpris.

« L'accueil a été excellent. Ça m'a fait chaud au coeur »