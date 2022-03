Tennis

Tennis : L'annonce fracassante de Roger Federer sur son grand retour !

Publié le 5 mars 2022 à 12h35 par D.M.

Présent à Lenzerheide ce samedi pour assister au Super-G féminin, Roger Federer a donné des nouvelles de son état de santé. Le Suisse espère faire son retour au cours de la seconde partie de saison.

Agé de 40 ans, Roger Federer n’a pas encore l’intention de se retirer des courts de tennis. Absent depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon face à Hubert Hurkacz en juillet 2021, le Suisse espère faire son retour cette année. Blessé au genou droit et opéré, l’ancien numéro un mondial continue de se soigner et prépare son retour. Présent ce samedi à Lenzerheide, à coté de chez lui, Roger Federer a donné des nouvelles rassurantes de son état physique.

« J'espère pouvoir faire un retour au milieu ou à la fin de l'année »