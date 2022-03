Tennis

Tennis : Daniil Medvedev lance un avertissement à Novak Djokovic !

Publié le 10 mars 2022 à 21h35 par A.D.

Finaliste de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a chipé la place de numéro un mondial à Novak Djokovic, expulsé de Melbourne. Interrogé sur son nouveau rang, le Russe a fait passer un message clair.

Alors que Novak Djokovic a été expulsé d'Australie, Rafael Nadal en a profité pour remporter son 21ème titre du Grand Chelem à Melbourne. De son côté, Daniil Medvedvev, finaliste de l'Open d'Australie face au Majorquin, a pu récupérer la place de numéro un mondial de l'ogre serbe. Alors qu'il est en tête du classement ATP pour la première fois de sa carrière, Daniil Medvedev a expliqué qu'il allait faire tout son possible pour conserver cette place le plus longtemps possible.

«Vous essayez toujours de gagner le plus de points possible»