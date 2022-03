Tennis

Tennis : L'énorme aveu d'Alexander Zverev sur Roger Federer !

Publié le 8 mars 2022 à 22h35 par A.D.

Actuel numéro 3 mondial, Alexander Zverev doit beaucoup à Roger Federer. En effet, comme l'a reconnu l'Allemand, le maitre à jouer suisse lui a été d'une grande aide lorsqu'il était plus jeune.

Agé de 24 ans, Alexander Zverev a gravi les échelons à une vitesse impressionnante ces dernières saisons. En effet, l'Allemand est actuellement troisième au classement ATP, devant les légendes Rafael Nadal et Roger Federer. Lors d'un entretien accordé au magazine Life Style , Alexander Zverev a d'ailleurs avoué que Roger Federer était l'un des grands artisans de sa montée en puissance depuis ses débuts.

«Roger Federer a été un modèle pour moi lorsque j’étais jeune»