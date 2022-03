Tennis

Tennis : La grande annonce de Roger Federer sur son grand retour !

Publié le 6 mars 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 6 mars 2022 à 17h36

Blessé au genou, Roger Federer est éloigné des courts depuis de nombreux mois. S'il commence à penser à son retour, le Suisse est tout de même conscient que cela prendra encore du temps.

À 40 ans, Roger Federer n’a pas encore l’intention d’abandonner sa carrière. Blessé au genou et opéré, le Suisse est absent du circuit depuis son quart de finale à Wimbledon en juillet 2021. Désormais, Roger Federer attend avec impatience de pouvoir faire son retour sur les courts. Toujours en train de se soigner, l’ancien numéro un mondial a montré une évolution positive de son état physique et s’est fixé un objectif pour revenir sur les terrains : « J'espère pouvoir augmenter cela de plus en plus au cours des prochains mois et j'espère pouvoir faire un retour au milieu ou à la fin de l'année. » Toutefois, Roger Federer est conscient que cela prendra du temps.

« Je peux doucement penser à mon retour, même si cela prendra certainement du temps»