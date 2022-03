Tennis

Tennis : Cet énorme hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 11 mars 2022 à 18h35 par La rédaction

Ancien numéro un mondial et aujourd'hui consultant sur Eurosport, Mats Wilander a rendu un hommage appuyé à Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie à l'âge de 36 ans.

Rafael Nadal ne cesse de suspendre. Blessé la saison dernière et opéré du pied gauche en septembre dernier, le joueur espagnol a fait un retour remarqué en remportant son 21ème Grand Chelem à l’Open d’Australie, battant en finale Daniil Medvedev. Quelques semaines plus tard, Nadal prenait encore une fois le dessus sur le Russe, pourtant nouveau numéro un mondial, cette fois-ci à Acapulco. Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur le natif de Manacor, âgé aujourd’hui de 36 ans.

« C’est un sportif à admirer dans tous les domaines »