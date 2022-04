Tennis

Tennis : L’inquiétante déclaration de Medvedev après sa défaite !

Publié le 1 avril 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 12h37

Battu par Hubert Hurkacz lors du tournoi de Miami, Daniil Medvedev a avoué ne pas se sentir bien durant le match, ainsi que dans les vestiaires.

Daniil Medvedev travers une période délicate. En effet, après avoir été éliminé dès les 16èmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Gael Monfils, le Russe s’est incliné en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, face à Hubert Hurkacz (0-2). Si sa place de numéro 2 mondial faisait pourtant de lui le favori, le tennisman de 26 ans ne semblait pas être au meilleur de sa forme face au Polonais, ce qu’il a confirmé après le match.

« Il y a un moment où je me suis senti vraiment étrange »