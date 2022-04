Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… L’énorme sortie du clan Serena Williams avant Roland-Garros !

Publié le 6 avril 2022 à 20h35 par B.C. mis à jour le 6 avril 2022 à 20h39

À quelques semaines du début de Roland-Garros, Patrick Mouratoglou estime que Rafael Nadal pourrait être en difficulté à Paris cette année, plaçant Novak Djokovic comme l’un des favoris.

Après être rentré dans l’histoire en Australie avec un 21e titre du Grand Chelem, devançant ainsi Novak Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal espère enchaîner du côté de Roland-Garros, son tournoi de prédilection avec 13 sacres au compteur. Cependant, la lutte s’annonce serrée cette année, d’autant que Nadal souffre d’une blessure à une côte et se retrouve indisponible pour plusieurs semaines. De son côté, Patrick Mouratoglou estime que l’Espagnol sera en difficulté à Paris, plaçant Novak Djokovic comme l’un des favoris.

« Quand Novak est au top, même sur terre battue, il est le meilleur joueur du monde »