Tennis

Tennis : Avant Roland-Garros, Alcaraz fait passer un énorme message à Nadal !

Publié le 4 avril 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 4 avril 2022 à 19h36

Vainqueur du Masters 1000 de Miami ce dimanche, Carlos Alcaraz se montre très ambitieux pour le reste de la saison et souhaite marquer les esprits en Grand Chelem, notamment du côté de Roland-Garros.

À 18 ans, Carlos Alcaraz ne cesse d’épater. Ce dimanche, l’Espagnol a dominé Casper Ruud (7-5, 6-4) en finale à Miami et a ainsi remporté le premier Masters 1000 de sa jeune carrière. Un accomplissement qui n’a pas échappé à Rafael Nadal. « Félicitations Carlitos pour ton triomphe historique à Miami. Le premier d’une longue série à venir, c’est sûr ! », a commenté l’ancien numéro 1 mondial sur Twitter . Alors que les deux hommes font régulièrement l’objet de comparaisons, le sacre de Carlos Alcaraz ne devrait pas calmer l’emballement autour de lui. Dans un entretien accordé à Marca , le jeune espoir de 18 ans se montre d’ailleurs très ambitieux avant Roland-Garros, le tournoi de prédilection de Rafael Nadal.

« Je suis préparé, j’ai la confiance, le niveau, le physique et le mental pour pouvoir gagner »