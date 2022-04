Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Benoît Paire après sa défaite à Monte-Carlo !

Publié le 13 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Battu par Lorenzo Musetti au premier tour du tournoi de Monte-Carlo, Benoît Paire a reconnu qu'il traversait une grosse période de doutes.

Les matches se suivent et se ressemblent pour Benoît Paire. Le joueur français a perdu un nouveau match, qui était à sa portée. Face au jeune espoir italien Lorenzo Musetti, l'Avignonnais s'est battu, notamment durant le deuxième set, avant de rendre les armes (6/2 6/7 6/2). Après la rencontre, Paire est revenu sur son match. Selon lui, sa mauvaise passe actuelle n'est pas du à sa qualité tennistique, mais à des failles mentales.

« C'est dans la tête. Je n'ai pas envie d'aller voir de psy »