Tennis : Ce joueur qui refuse les comparaisons entre Nadal et Alcaraz !

Publié le 11 avril 2022 à 12h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal et Carlos Alcaraz font l’objet de comparaisons dernièrement, Fabio Fognini refuse de se prêter à ce jeu.

À 18 ans, Carlos Alcaraz est promis à un très grand avenir dans le tennis, ce qui lui vaut déjà quelques comparaisons avec Rafael Nadal après sa victoire au Masters 1000 d’Indian Wells. « Alcaraz est meilleur que Nadal à son âge et c’est la première fois depuis Rafa qu’un jeune est aussi fort, il n’y a aucun doute là‐dessus » déclarait même dernièrement Jim Courier, ancien numéro un mondial en 1992 et double vainqueur de Roland-Garros. Pourtant, certains refusent de comparer le jeune espoir espagnol à Rafael Nadal, c’est notamment le cas de Fabio Fognini.

« C’est vraiment difficile de les comparer »