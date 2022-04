Tennis

Tennis : L'aveu d'Alcaraz sur les comparaisons avec Nadal !

Publié le 5 avril 2022 à 18h35 par P.L.

À 18 ans, Carlos Alcaraz incarne les grands espoirs de l'Espagne dans le monde du tennis. Régulièrement comparé à Rafael Nadal, le numéro 11 mondial reste cependant modeste et observe de grandes différences entre son profil et celui du joueur de 35 ans.

Ce dimanche, Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Miami après être sorti vainqueur de sa finale contre Casper Ruud (7-5, 6-4). L’occasion a donc été bonne pour comparer une nouvelle fois l'espoir de 18 ans à Rafael Nadal. Certains voient en Carlos Alcaraz le grand successeur du joueur de 35 ans, qui se rapproche de de la fin de sa carrière. Mais Carlos Alcaraz, lui, constate de grandes différences entre lui et le 13 fois vainqueur de Roland-Garros.

« Je suis de Murcie, lui de Majorque. Il est gaucher, pas moi »