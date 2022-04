Tennis

Tennis : Novak Djokovic apporte son soutien à cette énorme révolution !

Publié le 11 avril 2022 à 23h35 par P.L.

Une nouvelle révolution a fait son apparition dans le monde du tennis il y a quelques semaines avec l'instauration dans super tie-break dans le cinquième set en tournoi du Grand Chelem. Et cette décision a reçu le soutien de Novak Djokovic.

Il y a quelques semaines, le monde du tennis professionnel a connu une véritable révolution. Les quatre Grand Chelem ont décidé de mettre en place un super tie-break en dix points qui interviendra à la fin du cinquième set s’il y a 6-6. Le temps des matchs à rallonge, comme celui entre John Isner et Nicolas Mahut à Wimbledon en 2010 (victoire de l'Américain 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en 11 heures et 5 minutes), est désormais révolu, ce qui avait suscité une certaine déception chez les fans de Roland-Garros puisque le tournoi de Paris s’était jusqu’à présent opposé à l’apparition d’un tie-break dans la dernière manche. Et cette révolution a été soutenue par Novak Djokovic, qui s’y est montré plutôt favorable.

« Je soutiens cette décision de la part de tous les Grands Chelems »