Tennis : Cette énorme sortie sur Alcaraz avant Roland-Garros !

Publié le 9 avril 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2022 à 18h41

Véritable sensation de ce début de saison, Carlos Alcaraz pourrait bien s’imposer lors de la prochaine édition de Roland-Garros selon Alex Corretja.

A seulement 18 ans, Carlos Alcaraz réalise un excellent début de saison. En 20 matchs, ce dernier ne s’est incliné qu’à deux reprises, et a fait sensation en s’imposant à l’ATP 500 de Rio de Janeiro ainsi qu’au Masters 1000 d’Indian Wells. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers le nouveau numéro 11 mondial, son entraineur Juan Carlos Ferrero avait tenu à réagir, disant que « le mettre comme favori à Monte‐Carlo, Barcelone, Madrid, Rome ou Roland-Garros, à 18 ans, c’est lui enfiler un sac à dos très lourd sur les épaules » . Toutefois, cela ne semble pas être un problème pour Alex Corretja, qui voit déjà très grand pour lui.

« Il a de réelles chances de remporter Roland Garros, c’est certain »