Tennis : Gaël Monfils prêt à faire un break dans sa carrière ? Il répond

Publié le 8 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Gaël Monfils s'est exprimé sur la décision de sa femme de mettre sa carrière entre parenthèse en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi sur la possibilité de s'absenter pour la soutenir.

Gaël Monfils a vécu une tournée américaine délicate. Eliminé à Indian Wells par Carlos Alcaraz, le joueur français a été éliminé dès le troisième tour à Miami par l'Argentin Francisco Cerundolo. Mais le Parisien avait, sans doute, la tête ailleurs, alors que sa femme traverse une période difficile. Native d'Ukraine, Elina Svitolina, elle même joueuse professionnelle, a décidé de faire une pause dans sa carrière, n'ayant plus la tête au tennis. Une décision courageuse sur laquelle est revenue Gaël Monfils ce vendredi.

« La vraie vie passe en premier. Après, il y a aussi les impératifs liés à notre métier»