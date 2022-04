Tennis

Tennis : Le bourreau de Djokovic à Monte-Carlo revient sur son exploit !

Publié le 16 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur de Novak Djokovic au Masters 1000 de Monte-Carlo, Alejandro Davidovich Fokina explique que ce match lui a beaucoup servi pour la suite du tournoi.

Il y a parfois des matchs qui peuvent provoquer un déclic mental. Cela semble être le cas pour Davidovich Fokina, tombeur de Novak Djokovic dès le 2ème tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Après s’être imposé face au numéro 1 mondial, l’Espagnol a également vaincu David Goffin puis Taylor Fritz, tous les deux mieux classés que lui. Alors qu’il a réussi à atteindre les demi-finales, le joueur de 22 ans avoue que ce match l’a rendu plus fort.

« Physiquement et mentalement, je suis plus fort que la semaine dernière »