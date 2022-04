Tennis

Tennis : Le clan Djokovic s’explique après la défaite à Monte-Carlo !

Publié le 15 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Battu au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, Novak Djokovic n’a pas rassuré. Goran Ivanisevic, son entraîneur, a calmé la situation en expliquant que le Serbe était malade.

Décidément, Novak Djokovic passe vraiment une année galère. Entre ses soucis liés à sa non-vaccination, son absence des courts, son changement d’entraîneur et sa récente défaite au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Serbe a connu mieux comme début de saison. Quelques jours après la défaite de Novak Djokovic contre Alejandro Davidovich Fokina, son entraîneur, Goran Ivanisevic, est revenu sur les raisons de ce revers.

«Il est tombé malade»