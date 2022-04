Tennis

Tennis : Cette annonce sur le retour de Roger Federer !

Publié le 15 avril 2022 à 12h35 par T.M.

Reverra-t-on Roger Federer sur un court de tennis ? Alors que le mystère demeure, Andy Roddick a son avis sur la question.

Ces derniers mois, Roger Federer a été embêté par ses genoux, ce qui l’a obligé à passer par la case opération et ainsi rater de nombreux tournois. Désormais, l’ancien numéro 1 poursuit sa rééducation de son côté avec bien évidemment l’espoir de revenir à la compétition le plus vite possible. Toutefois, pour Federer, le poids des années se fait bien évidemment ressentir et alors que le va fêter ses 41 ans an août, la question est de savoir s’il pourrait réellement revenir.

« Nous allons le revoir sur les courts »