Tennis

Tennis : Dominic Thiem se livre sur son grand retour !

Publié le 18 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

A quelques heures de son retour à Belgrade, Dominic Thiem veut disputer le maximum de matchs avant le départ de Roland-Garros.

Le retour tant attendu de Dominic Thiem dans un tournoi autre qu’un Challenger est enfin arrivé. Blessé au poignet, l’Autrichien n’a plus foulé les courts depuis sa défaite (3-2) face à Pablo Andujar lors de la dernière édition de Roland-Garros. Alors qu’il fera son entrée en lice à l’ATP 250 de Belgrade ce mardi face à John Millman, le numéro 54 mondial espère pouvoir revenir à un bon niveau avant le début des Internationaux de France le 22 mai prochain, même s’il n’a pas de très grandes attentes.

« Je sais qu’il sera presque impossible de lutter pour le titre