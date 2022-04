Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur les chances de Nadal à Roland-Garros !

Publié le 18 avril 2022 à 10h35 par La rédaction

Ancien entraîneur de Serena Williams et aujourd'hui aux côtés de Simona Halep, Patrick Mouratoglou s'est prononcé sur les chances de Rafael Nadal à Roland-Garros. Actuellement blessé, l'Espagnol va devoir se méfier de la concurrence.

Rafael Nadal n'était pas présent sur le Rocher. Touché aux côtes, le joueur espagnol est actuellement éloigné des terrains et espère faire son retour le plus tôt possible pour arriver en forme à Roland-Garros. En l'absence de Nadal, c'est Stefanos Tsitsipas qui a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive, battant en finale Alejandro Davidovich-Fokina. Le joueur grec pourrait être un concurrent de taille pour Nadal à la Porte d'Auteuil.

« Il y a des joueurs dangereux, une vraie concurrence »