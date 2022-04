Tennis

Tennis : Blessure, absence... Cet énorme constat sur la carrière de Nadal !

Publié le 16 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Ancien vainqueur de Roland-Garros, Mats Wilander s'est prononcé sur la dernière blessure de Rafael Nadal. Pour l'ancien joueur suédois, l'Espagnol a trop tiré sur la corde.

Rafael Nadal n'est pas présent à Monte-Carlo cette année. Le joueur espagnol s'est blessé aux côtés lors de la finale d'Indian Wells face à Taylor Fritz le 7 mars dernier. Absent entre quatre et six semaines, il espère faire son retour à temps pour Roland-Garros, l'un de ses grands objectifs de la saison. Mais pour Mats Wilander, Nadal aurait pu éviter cette blessure en prenant son temps et en laissant son corps respirer après sa victoire à Acapulco en février dernier.

« C’est toujours la même chose avec Rafa »