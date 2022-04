Tennis

Tennis : L'aveu d'Auger‐Aliassime sur sa collaboration avec le clan Nadal !

Publié le 19 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Désormais entraîné par Toni Nadal, Félix Auger‐Aliassime s’est prononcé sur son travail avec l'oncle de Rafael Nadal.

À l’approche de Roland-Garros, Felix Auger-Aliassime est loin de son meilleur niveau. Le Canadien a été sorti à Monte-Carlo dès le deuxième tour par Lorenzo Musetti (6-2, 7-6) et enchaîne une nouvelle contreformance après avoir chuté à Indian Wells et Miami. Interrogé par l’ATP Média, Félix Auger‐Aliassime est revenu après cette défaite sur son association avec Toni Nadal, et les possibles similitudes avec Rafael Nadal.

« Il est difficile de reproduire ce que Rafa a fait »