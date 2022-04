Tennis

Tennis : Ce message fracassant sur le retour de Nadal !

Publié le 17 avril 2022 à 11h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal est toujours indisponible en raison de sa blessure à une côte, l’ancien numéro 1 mondial et désormais consultant Boris Becket n’est pas rassurant quant au retour de l’Espagnol.

Impérial lors du début d’année 2022, Rafael Nadal est désormais contraint de rester éloigné des courts. En effet, suite à la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, qu’il a perdu face à Taylor Fritz, l’Espagnol a annoncé être victime d’une fêlure à une côte, l’obligeant à manquer le début de la saison sur terre battue, sa surface de prédilection. Alors que le joueur de 35 ans n’a pas pu prendre part au Masters 1000 de Monte-Carlo et qu’il ne sera également pas au rendez-vous pour l’ATP 500 de Barcelone, aucune information n’a encore filtré sur son retour, et Boris Becker ne se veut pas rassurant.

«Le pire c’est que l’on ne sait pas encore quand il recommencera»