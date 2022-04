Tennis

Tennis : Une légende lâche un message sur le retour de Federer !

Publié le 16 avril 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2022 à 19h37

Alors que le retour de Roger Federer ne devrait plus trop tarder, Boris Becker a préféré rester prudent et ne pas s’enflammer.

Depuis sa défaite à Wimbledon l’an dernier contre Hubert Hurkacz, Roger Federer n’a plus mis les pieds sur un court de tennis. A bientôt 41 ans, le Suisse est victime de son genou de plus en plus fragile. Mais Federer ne compte pas s’arrêter là. Récemment, celui qui a gagné 20 titres du Grand Chelem a posté des photos de sa récupération. Même si Roger Federer semble proche d’un retour, Boris Becker préfère rester prudent.

«Tant qu’il veut jouer, alors laissez‐le faire»