Tennis

Tennis : Monte-Carlo, Roland-Garros... La sortie forte de Zverev !

Publié le 14 avril 2022 à 20h35 par B.C.

Vainqueur de Pablo Carreño Busta ce jeudi à Monte-Carlo, Alexander Zverev s’est prononcé sur ses ambitions cette saison, à quelques semaines du début de Roland-Garros.

Alexander Zverev n’a pas tremblé ce jeudi. Opposé à Pablo Carreño Busta au troisième tour à Monte-Carlo, l’Allemand s’est qualifié pour les quarts de finale en dominant son adversaire espagnol (6-2, 7-5). Une victoire qui donne de la confiance au numéro 3 mondial, qui retrouve peu à peu son meilleur niveau à quelques semaines de Roland-Garros. Après sa victoire, Alexander Zverev s’est d’ailleurs montré ambitieux.

« Pour gagner des Masters 1000 ou des Grands Chelems, il faut être agressif »