Tennis

Tennis : L’aveu de Carlos Alcaraz sur Rafael Nadal !

Publié le 21 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Future star du tennis espagnol, Carlos Alcaraz a reconnu que Rafael Nadal faisait partie des joueurs l'ayant le plus impressionné.

Carlos Alcaraz est le futur du tennis espagnol. A seulement 18 ans, Alcaraz vient de remporter le premier Masters 1000 de sa carrière à Miami. Une performance exceptionnelle qui lui vaut déjà des comparaisons avec un certain Rafael Nadal. Carlos Alcaraz n’a jamais caché que le natif de Majorque était son idole. Il suffit de l’écouter en parler pour le comprendre…

«Je me souviens que la première fois que je suis entré avec Rafa, il m’a beaucoup surpris»