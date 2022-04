Tennis

Tennis : Retour, Roland-Garros… L’annonce de Rafael Nadal !

Publié le 21 avril 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Alors que Rafael Nadal n’a plus joué depuis la finale tournoi d’Indian Wells il y a un mois, l’Espagnol s’est confié sur son retour imminent à la compétition.

La saison sur terre battue a débuté et pour le moment, Rafael Nadal n’a pas encore pu jouer sur sa surface préférée. L’Espagnol est en effet en délicatesse avec son physique, n’ayant plus évoluer en compétition depuis la finale du tournoi d’Indian Wells il y a un mois. Mais d’ici peu, on devrait revoir Rafael Nadal sur les courts. Une bonne nouvelle à l’approche également de Roland-Garros, le grand objectif du numéro 4 mondial.

« Je vais essayer d’être au top »