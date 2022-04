Tennis

Tennis : Djokovic réagit pour les Russes à Wimbledon !

Publié le 21 avril 2022 à 9h35 par La rédaction

Interrogé sur l’interdiction des joueurs russes et biélorusses de participer à Wimbledon cette année, Novak Djokovic a donné son avis sur la question.

C’est du jamais vu sur le circuit. Pour la première fois, Wimbledon, le plus prestigieux des tournois du Grand Chelem, a annoncé que les joueurs et joueuses russes et biélorusses seront interdits de participer à l’édition 2022 du tournoi sur gazon, en raison de la guerre en Ukraine menée par la Russie. Une décision qui impacte de gros noms du tennis, comme le numéro 2 mondial Daniil Medvedev (Russie) chez les hommes, ou l’ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka (Biélorussie) chez les femmes.

Djokovic dit non !

Interrogé par la presse sur la question, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a expliqué ne pas être d’accord avec cette mesure : « Je serai toujours le premier à condamner la guerre. En tant qu'enfant de la guerre, je sais quel genre de traumatisme émotionnel laisse une guerre. Nous, en Serbie, nous savons ce qui s'est passé ici en 1999, les gens ordinaires souffrent toujours. Cela étant dit, je ne peux pas soutenir la décision de Wimbledon. Ce n'est pas la faute des athlètes. Lorsque la politique interfère avec le sport, cela ne se passe généralement pas bien ». De quoi mettre le feu aux poudres à une décision déjà vivement critiquée par l’ATP et la WTA !