Tennis

Tennis : Dominic Thiem se livre avant Roland-Garros !

Publié le 20 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Après une très longue absence, Dominic Thiem a enfin pu fouler les courts d’un ATP 250. Même s’il n’est pas reparti avec la victoire, tout semble aller mieux pour l’Autrichien, qui a Roland-Garros en ligne de mire.

S’il avait participé au Challenger de Marbella à la fin du mois de mars, Dominic Thiem a enfin effectué son retour au sein d’un tournoi plus important. Blessé peu après son élimination lors de la dernière édition de Roland-Garros, l’Autrichien n’avait plus foulé les courts depuis cette date, mais ce pépin physique est désormais passé. Opposé à John Millman pour le 1er tour de l’ATP 250 de Belgrade, le numéro 54 mondial s’est incliné en trois sets (1-2). Cependant, malgré la défaite, Thiem avoue s’être bien senti, et espère désormais pouvoir faire bonne figure aux Internationaux de France.

« Je veux juste arriver en forme à Roland Garros »