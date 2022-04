Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 19 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Déjà de retour sur les courts à Belgrade, Novak Djokovic a déclaré sa flamme au tournoi de Roland-Garros. A un mois de l’échéance, le Serbe a déjà la tête à Paris.

Alors que Novak Djokovic entrera en lice ce mercredi à Belgrade, le Serbe semble déjà avoir la tête à Roland-Garros. Il faut dire que le numéro 1 mondial connaît une année 2022 très compliquée. Entre sa défaite au 1er tour au Masters 1000 de Monte-Carlo et ses nombreux soucis liés à sa non-vaccination, Djokovic a connu mieux comme période. Alors avant Belgrade, le Serbe pense déjà à conserver son titre à Paris.

«Roland-Garros est la quintessence des tournois sur terre battue»