Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un vibrant hommage !

Publié le 19 avril 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 19 avril 2022 à 12h40

Parmi les membres du Big Three, Novak Djokovic est le plus inspirant pour les jeunes en raison de sa disposition à donner des conseils, selon Holger Rune.

Novak Djokovic ne traverse pas la meilleure saison de sa carrière. Empêché de participer à la quasi-totalité des tournois en raison de sa non-vaccination, le numéro 1 mondial n’a joué que 4 matchs cette année. S’il a tout de même pu prendre part au Masters 1000 de Monte-Carlo, le Serbe n’a pas semblé très en jambes, et s’est incliné dès le 1er tour. Désireux de retrouver du temps sur les courts avant le début de Roland-Garros, Nole dispute actuellement l’ATP 250 de Belgrade. Durant ce tournoi, le joueur de 34 ans pourrait retrouver Holger Rune, qui semble admiratif de son altruisme.

« Il est une source d’inspiration en soi, vous pouvez apprendre beaucoup de lui »