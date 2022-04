Tennis

Tennis : Djokovic lâche un énorme message avant Roland-Garros !

Publié le 19 avril 2022 à 10h35 par La rédaction

Avant son entrée en lice au tournoi de Belgrade, Novak Djokovic est revenu sur sa défaite à Monte-Carlo et a admis qu'il manquait de matches.

Le début de saison de Novak Djokovic a été mouvementé. Non-vacciné, le joueur n'avait pu participer au premier Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie. Mais en raison de la levée des restrictions, le numéro un mondial peut reprendre le fil de sa carrière, sans se soucier de sa situation. Aligné à Monte-Carlo, Djokovic s'était incliné dès son entrée en lice face à Alejandro Davidovich Fokina. Encore juste physiquement, le joueur de 34 ans a annoncé qu'il manquait de rythme.

« Je veux jouer plus de matches »