Tennis : L’aveu de Novak Djokovic sur son niveau actuel !

Publié le 21 avril 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2022 à 19h38

Toujours en lice à Belgrade malgré des prestations en dents de scie, Novak Djokovic a avoué être encore loin de son meilleur niveau.

Après avoir connu toutes sortes de péripéties cette année, Novak Djokovic est enfin de retour là où on l’attend le plus : sur un court de tennis. Même si ses débuts à Belgrade ont été difficiles, Djokovic est toujours en lice pour aller chercher un nouveau titre. Une dynamique très importante à un mois de Roland Garros. Et Novak Djokovic ne se cache pas, il est très loin de son meilleur niveau.

«Je suis conscient que je suis loin d’être à mon meilleur niveau»