Tennis

Tennis : La grosse sortie de Carlos Alcaraz après sa victoire !

Publié le 25 avril 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 20h37

Désormais numéro 9 mondial, Carlos Alcaraz ne se fixe pas de limite, mais continuera à être le même, comme il l’a expliqué après sa victoire à Barcelone.

Carlos Alcaraz continue sa folle ascension. Tombeur de son compatriote Pablo Carreno-Busta ce dimanche, l’Espagnol a remporté l’ATP 500 de Barcelone. Alors qu’il avait déjà remporté l’ATP 500 de Rio de Janeiro ainsi que le Masters 1000 de Miami plus tôt cette année, le joueur de 18 ans a intégré le top 10 mondial, en se hissant à la 9ème place. Toutefois, alors qu’il a intégré cette élite au même âge que Rafael Nadal, 17 ans plus tard jour pour jour, Alcaraz compte bien rester le même, mais veut viser plus haut.

« Vous fixez vos propres limites et je ne veux pas me fixer de limites »