Tennis : L’aveu surprenant d’Alcaraz sur sa victoire !

Publié le 24 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Vainqueur d’Alex De Minaur en demi-finale de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz a été forcé de sauver deux balles de match, et avoue avoir presque fermé les yeux sur l’une d’entre elles.

Après avoir manqué son entrée lors du Masters 1000 de Monte-Carlo, Carlos Alcaraz montre un tout autre visage à l’ATP 500 de Barcelone, où il a obtenu son billet pour la finale face à son compatriote Pablo Carreno-Busta. Pour accéder à cette ultime rencontre, le numéro 11 mondial a toutefois dû venir à bout d’Alex De Minaur. Si le prodige s'est finalement imposé (2-1), celui-ci a notamment été contraint de sauver deux balles de match dans le 2ème set, dont une qui semble l’avoir surpris.

« J’ai presque fermé les yeux »