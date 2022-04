Tennis

Tennis : Le tombeur de Djokovic revient sur sa grosse prestation !

Publié le 25 avril 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 12h54

Vainqueur de Novak Djokovic en finale de l’ATP 500 de Belgrade, Andrey Rublev n’a pas caché sa joie même s’il a reconnu que le Serbe était dans le dur physiquement.

Tout Belgrade attendait une victoire de Novak Djokovic, mais le Serbe a été surpris. Opposé à Andrey Rublev en finale, le numéro 1 mondial s’est incliné en trois sets. Trop juste physiquement, Djokovic n’a pas pu rivaliser très longtemps, malgré la manche qu'il a remportée. Même le public n’aura pas su faire la différence. Après la rencontre, Andrey Rublev a analysé les contours de cette très belle victoire.

«Je ne peux nier qu’il était très fatigué dans la manche décisive»