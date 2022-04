Basket

Tennis : Djokovic dresse un constat après sa défaite !

Publié le 24 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

S’il a réussi à atteindre la finale du tournoi de Belgrade, Novak Djokovic s’est incliné face à Andrey Rublev. S’il dit s’être amélioré physiquement, le Serbe n’est pas encore totalement en forme.

Arrivé jusqu’en finale de l’ATP 250 de Belgrade après avoir éliminé Laslo Djere, Miomir Kecmanovic et Karen Khachanov, Novak Djokovic n’a finalement pas remporté son premier tournoi de l’année. Opposé à Andrey Rublev, le Serbe a réussi à tenir jusqu’au 3ème set, où il s’est cependant incliné 0-6. Alors que Roland-Garros approche à grand pas, le numéro 1 mondial retrouve du temps de jeu sur les courts et note une certaine amélioration, mais n’est pas encore à 100% comme il l’a laissé comprendre.

« C’est un progrès. Je m’améliore physiquement, en jouant trois sets »