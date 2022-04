Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga est fixé pour le prochain Roland-Garros !

Publié le 30 avril 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton a confirmé que Jo-Wilfried Tsonga devrait recevoir une invitation pour rentrer dans le tableau principal de Roland-Garros, le dernier tournoi de sa carrière.

L'un des plus beaux palmarès du tennis français va se retirer des courts. Ancien numéro 5 mondial et vainqueur de 18 tournois en simple, Jo-Wilfried Tsonga va mettre fin à sa riche carrière à l'issue du prochain Roland-Garros, qui débutera le 22 mai prochain. Redescendu à la 254ème place mondiale, le joueur de 37 ans va devoir obtenir une invitation de la part du tournoi pour intégrer directement le tableau principal. Mais comme l'a laissé entendre la Fédération française de tennis, Tsonga devrait bien recevoir une wild-card.

Une wild-card réservée à Tsonga