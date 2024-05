Mercato : Une énorme star va rejoindre Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le Real Madrid devrait frapper très fort sur le mercato en enrôlant notamment Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrive à échéance. Mais le crack de Bondy ne sera pas la seule recrue estivale du club merengue. Selon Graeme Souness, le Real Madrid pour même tenter sa chance pour Virgil Van Dijk, le défenseur de Liverpool dont le contrat s'achève en 2025.

Lors prochain mercato estival s'annonce brûlant du côté du Real Madrid qui devrait recruter Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Mais ce n'est pas tout puisque Graeme Souness est persuadé que la situation de Virgil Van Dijk à Liverpool ne va pas laisser insensible le club club merengue .

Un joueur de l’OM pour accompagner Mbappé à Paris ? https://t.co/T68eOcDnfP pic.twitter.com/xwUaRPTpCZ — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Van Dijk prêt à dire oui au Real Madrid ?

« Le fait que la fin du contrat de Virgil van Dijk approche m'inquiète. Il aura 33 ans en juillet et si son agent appelait le directeur sportif du Real Madrid, ils le prendraient. Je le regarde maintenant et le bruit qu'il fait, ce qu'il n'a jamais fait au cours de sa carrière, et je pense qu'il est manifestement malheureux », confie l'ancien coach des Reds pour le podcast Three Up Front , avant de poursuivre.

«Si son agent appelait le directeur sportif du Real Madrid, ils le prendraient»