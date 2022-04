Tennis

Tennis : Grande nouvelle pour Novak Djokovic !

Publié le 26 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Empêché de disputer l’Open d’Australie en début d’année car non-vacciné contre le covid-19, Novak Djokovic pourra bien disputer le troisième Grand Chelem de la saison.

En début d’année, Novak Djokovic avait été au cœur d’une immense polémique qui avait fait le tour du monde. Non-vacciné contre le covid-19, le numéro un mondial, qui devait défendre son titre à l’Open d’Australie, avait été expulsé du pays pour ne pas avoir respecté les conditions sanitaires valables pour entrer sur le territoire australien, à savoir être vacciné. Le serbe a ainsi manqué plusieurs tournois majeurs cette année en raison de ses positions antivax. Mais la grande annonce faite par Wimbledon va redonner du poil de la bête à Djokovic !

Pas de pass vaccinal nécessaire à Wimbledon

Les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont annoncé aujourd’hui qu’ils n’exigeront pas une quelconque preuve de vaccination des joueurs et des joueuses. Triple tenant du titre, Novak Djokovic pourra donc bel et bien défendre sa couronne sur le gazon londonien. Un immense soulagement pour « Nole », qui voit depuis plusieurs semaines son image dégradée par son opposition au vaccin, et sa place de numéro 1 mondial menacée par le russe Daniil Medvedev. Cette année, le Grand Chelem britannique aura lieu du 27 juin au 10 juillet.