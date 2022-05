Tennis

Tennis : La grosse sortie d'Alcaraz avant le match face à Nadal !

Publié le 6 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

Opposé à Rafael Nadal pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz compte bien essayer de produire son meilleur jeu.

Carlos Alcaraz va pouvoir tenter de prendre sa revanche face à Rafael Nadal. Opposés pour la 1ère fois lors des 16èmes de finale de la dernière édition du Masters 1000 de Madrid, les deux joueurs espagnols se retrouveront durant les quarts de ce même tournoi ce vendredi. Si le numéro 4 mondial avait facilement remporté la première confrontation (6-1, 6-2), tout est bien différent désormais. En effet, le joueur de 19 ans est la sensation de ce début d’année, lui qui vient d’atteindre la 9ème place du classement ATP. Toutefois, ce dernier entame ce match sans pression, et compte bien montrer à son idole ce dont il est capable.

«Je vais tenter de jouer à mon meilleur niveau»