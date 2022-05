Tennis

Tennis : Les vérités de Nadal sur son état avant d'affronter Alcaraz !

Publié le 6 mai 2022 à 12h35 par Amadou Diawara

Arrivé en boitant en conférence de presse, Rafael Nadal s'est montré rassurant quant à son état de santé avant son face à face avec Carlos Alcaraz de ce vendredi après-midi.

Au terme d'un gros combat, Rafael Nadal est finalement venu à bout de David Goffin ce jeudi en trois sets (6-3, 5-7, 7-6). Grâce à cette victoire, le Majorquin a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi de Madrid. Une rencontre qu'il disputera face au prodige espagnol Carlos Alcaraz (19 ans) ce vendredi après-midi. Et malgré une douleur au pied, qu'il traine depuis toujours, Rafael Nadal n'est pas inquiet avant d'aborder cette rencontre.

«Ce que j'ai au pied, c'est chronique et incurable»