Tennis

Tennis : Alcaraz annonce la couleur avant son duel face à Djokovic !

Publié le 6 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Tout juste vainqueur de Rafael Nadal en quart de finale de l’ATP de Madrid, Carlos Alcaraz a lancé les hostilités avant de défier Novak Djokovic en demi-finale.

Carlos Alcaraz va-t-il continuer sur sa lancée face à Novak Djokovic ? Auteur d’un début d’année 2022 tonitruant, l'Espagnol vient de battre Rafael Nadal, son idole, pour la première fois de sa carrière. Un exploit qui aurait encore plus de saveur si le môme de 19 ans venait à éliminer le numéro 1 mondial en demi-finale. Avant ce match au sommet, Carlos Alcaraz a lancé les hostilités.

«C'est l'un des plus grands de l’histoire»